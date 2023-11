Autoridade de Supervisão de Seguros lança Portal dos Seguros de Saúde

A reguladora dos seguros lançou o Portal dos Seguros de Saúde com o objetivo de informar os consumidores sobre seguros de saúde, incluindo respostas a perguntas frequentes e a legislação e regulamentação. A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) lançou esta sexta-feira o Portal dos Seguros de Saúde e defende a criação de um seguro de saúde 'padrão', que facilite a comparação entre as ofertas das várias seguradoras.

Em comunicado, a ASF disse que o Portal dos Seguros de Saúde tem como objetivo dar informação aos consumidores sobre seguros de saúde, incluindo respostas a perguntas frequentes e a legislação e regulamentação existente. Também foi lançado o Observatório dos Seguros de Saúde, que reúne dados sobre o setor dos seguros de saúde, destinado a consumidores, mas também a outras entidades (empresas, investigadores, etc). Em 2022, havia em Portugal 3,7 milhões de pessoas com seguros de saúde, mais 66% do que em 2012. Os prémios brutos dos seguros de saúde foram de 1.100 milhões de euros, o dobro de 2012





