Autoestrada A25 cortada após colisão rodoviária em Celorico da Beira

Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuaisPortuguês mata sogra em Maiorca por não haver cerveja no frigorífico

“Vendeu o apartamento e ficou com o dinheiro”: Filipa Castro revela quais os problema de Maniche com a justiçaA autoestrada 25 está cortada nos dois sentidos, na zona de Celorico da Beira, distrito da Guarda, devido a uma colisão rodoviária, cuja gravidade ainda está por determinar, disse fonte da GNR.

Por seu turno, fonte da GNR da Guarda apenas disse que as autoridades estão a providenciar as condições de segurança no local para que um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica ali posso aterrar, sem adiantar mais pormenores sobre a colisão rodoviária, por ser"prematuro". No local, nas operações de socorro, estão 39 operacionais e 14 viaturas dos bombeiros da Guarda e Celorico da Beira e da GNR e o helicóptero do INEM.As teorias e revelações sobre os 'cúmplices' e vítimas de P. Diddy e da sua redeMenor sofre queda de escadas rolantes na estação da Fertagus de Penalva em PalmelaMulher morre em acidente no IC1 em Silves.

Acidente Autoestrada A25 Colisão Rodoviária Celorico Da Beira

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Acidente na A25 corta autoestrada na zona de Celorico da BeiraA autoestrada 25 (A25) está cortada nos dois sentidos na zona de Celorico da Beira, distrito da Guarda, devido a um acidente. As autoridades estão a providenciar as condições de segurança para que um helicóptero do INEM possa aterrar no local.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Incendiário detido pela PJ em Celorico da BeiraSuspeito vai ser presente a um juiz nas próximas horas para conhecer as medidas de coação.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Camião destruído pelas chamas na A25 em Sever do VougaApesar do aparato, não há registo de feridos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Camião de transporte de lenha consumido pelas chamas em ÁguedaAlerta foi dado para um incêndio rodoviário, na A25, sentido Viseu/Aveiro, em Macinhata do Vouga.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Carro destruído pelas chamas na A25 em AveiroTrânsito condicionado no sentido Praia da Barra-Aveiro.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Carro consumido pelas chamas na A25 em AveiroTrânsito condicionado no sentido Praia da Barra-Aveiro.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »