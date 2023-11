Autocarro do Lyon apedrejado, treinador ferido na cabeça e jogo com Marselha adiado

O jogo entre o Lyon e o Marselha, marcado para este domingo, foi adiado, na sequência do apedrejamento do autocarro da equipa visitante à chegada ao estádio. O treinador italiano Fabio Grosso ficou ferido, chegando ao Velódrome com o rosto ensanguentado e visivelmente abalado.

O autocarro foi apedrejado já dentro da zona do estádio, quando o motorista fazia manobras para estacionar. O técnico do Lyon terá sido atingido pelos estilhaços. As imagens entretanto partilhadas mostram um dos vidros laterais partido e Fabio Grosso com a cabeça ligada, depois de assistido pelos médicos. Foi suturado ainda nas instalações médicas do recinto e encamindado para o hospital para fazer exames.

Depois de saber do sucedido, o treinador do Marselha, o também italiano Gennaro Gattuso, encontrou-se com o compatriota e antigo colega de selação para saber como estava. Foi acompanhado pelo presidente do clube, o espanhol Pablo Longoria e por Jean-Pierre Papin, membro da direção marselhesa.Logo depois, os dirigentes dos dois clubes e a equipa de arbitragem reuniram com as autoridades policiais e os representantes da liga francesa de decidiram adiar o jogo. headtopics.com

Um autocarro com adeptos do Lyon também foi apedrejado. Cerca de 600 adeptos foram impedidos de chegar ao estádio por adeptos do Marselha.

Pelo menos 35 mortos em acidente com autocarro e automóveis no EgitoPelo menos 35 pessoas morreram e 53 ficaram feridas hoje num acidente de viação que envolveu um autocarro e vários automóveis na estrada Cairo-Alexandria, na costa norte do Egito, noticiaram os meios de comunicação social estatais. Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 35 mortos em acidente com autocarro e automóveis no EgitoVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Acidente com autocarro e vários carros faz 35 mortos no EgitoH&225; pelo menos 53 feridos, indicam autoridades locais. Consulte Mais informação ⮕

Pelo menos 35 mortos em acidente com autocarro e automóveis no EgitoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Bas Dost cai inanimado em campo no jogo AZ Alkmaar-NEC NijmegenSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

'Sabemos o que queremos fazer': Rúben Amorim elogia Boavista e espera jogo difícilSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕