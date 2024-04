Autarca espanhol vai acusar Sérgio Conceição de lesões, ameaças e outros dois delitos

O alcaide de Cartaya (Espanha) anunciou esta terça-feira que vai apresentar queixa na justiça espanhola contra o treinador de futebol do FC Porto, por presumíveis delitos como lesões, atentado contra a autoridade, ameaças e alteração da ordem pública.

Alcaide de Cartaya vai acusar Sérgio Conceição de lesões e ameaçasO alcaide de Cartaya (Espanha) anunciou que vai apresentar queixa contra o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, por lesões, ameaças e alteração da ordem pública. A queixa surge após um incidente ocorrido durante um jogo entre equipas infantis do FC Porto e Sevilha, onde Sérgio Conceição e seu filho Moisés confrontaram o juiz da partida.

As imagens que envolvem Sérgio Conceição com árbitro e autarca em EspanhaA SIC Notícias teve acesso às imagens que mostram Sérgio Conceição a trocar algumas palavras com o árbitro e mais tarde a tocar-lhe no rosto. De seguida, surge o autarca de Cartaya, que tem uma altercação com Moisés Conceição, que terá continuado no interior do túnel.

FC Porto repudia tentativa de assassinato de caráter a Sérgio ConceiçãoTreinador foi acusado de agressões e insultos pelo autarca de Cartaya num torneio de futebol jovem.

FC Porto SAD repudia acusações contra treinador Sérgio ConceiçãoA FC Porto SAD repudiou uma tentativa de assassinato de caráter ao treinador Sérgio Conceição, acusado de agressões e insultos pelo autarca de Cartaya num torneio de futebol jovem na cidade espanhola.

