Autarca de Sines cedeu a pressões e é acusado de corrupção

MP diz que autarca cedeu quando soube que ia perder apoio do PS. MP insiste que conduta de presidente da Câmara de Sines configura crime de corrupção: autarca acabou por ceder a pressões. ‘É um mercadejar do cargo’, diz fonte judicial. A origem dos 75.800 euros em numerário encontrados no gabinete de Vítor Escária, no Palácio de S.

Bento, vai continuar a ser investigada no processo Influencer, juntamente com os factos que aqui estão em causa, que configuram eventuais crimes de corrupção e tráfico de influências, entre outros. Segundo o Nascer do SOL apurou, durante o interrogatório perante o juiz de instrução, Escária afirmou que o dinheiro era relativo a pagamentos de trabalho enquanto professor e consultor em Angola, em data anterior à sua ida para o gabinete do PM (2020), e reconheceu que o dinheiro não foi declarado ao Fisco. As declarações do chefe de gabinete de António Costa, entretanto exonerado de funções, levantam, porém, algumas questões. Durante as buscas, a sua primeira reação foi dizer que o dinheiro não era seu. Depois, o valor (75.800 euros) foi reconhecido como sendo seu, mas alegou que era proveniente de atividades lícitas





