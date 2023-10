Autarca de Castelo de Paiva julgado por participação económica em negócio

O vice-presidente da Câmara de Castelo de Paiva, José Vilela, começou esta sexta-feira a ser julgado por três crimes de participação económica em negócio, alegadamente cometidos quando era presidente de uma união de freguesias daquele concelho do distrito de Aveiro.

contratado a mulher de um primo e um outro trabalhador sem recorrer ao concurso público, como mandava a lei. Além de José Vilela, estão sentados no banco dos réus os dois trabalhadores envolvidos no caso e duas empresas e os respetivos gerentes, que respondem pelo mesmo crime.

“Pensava que podíamos fazer assim (…) Nunca foi nossa intenção prometer empregos, nem me foi pedido”, referiu, afirmando que ainda esta sexta-feira desconhece as regras a que tem de obedecer para a contratação.Perante o coletivo de juízes, José Vilela assegurou que nunca pensou em “ludibriar a lei” para ir buscar uma empregada, nem teve intenção de beneficiar a mulher do seu primo. headtopics.com

Segundo a acusação do MP, o arguido optou por “contratar a prestação de serviços numa encapotada relação jurídica laboral sem qualquer procedimento prévio de contratação pública, beneficiando os trabalhadores contratados e as suas entidades patronais com o pagamento do valor que seriam devidos a um funcionário”.

No segundo caso, foi contratado um cantoneiro através da realização de contratos de trabalho a termo certo com duas empresas, coarguidas no processo.

Consulte Mais informação:

observadorpt »

Autarca de Idanha absolvido de quatro crimes de peculatoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteSob aviso laranja v&227;o estar os distritos de Braga e Vila Real at&233; &224;s 9h00 e os de Viseu, Guarda, Aveiro e Coimbra at&233; &224;s 15h00. Consulte Mais informação ⮕

Chuva forte: Viana do Castelo em aviso vermelho e seis distritos em laranjaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Chuva forte: Viana do Castelo em aviso vermelho e seis distritos em laranjaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteO distrito de Viana do Castelo está hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Consulte Mais informação ⮕

Viana do Castelo sob aviso vermelho devido à chuva forteOs distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas que podem atingir a altura máxima de 10 metros entre as 06:00 de sexta-feira e as 12:00 de sábado. Consulte Mais informação ⮕