Aumentos salariais para os trabalhadores em 2024

A entrada no novo ano traz aumentos salariais para os trabalhadores, nomeadamente para os 740 mil funcionários públicos e para os quase 840 mil que ganham o salário mínimo, estando também previsto um referencial de 5% para o privado. O salário mínimo nacional aumenta 60 euros em janeiro de 2024, para 820 euros, correspondendo a uma atualização de 7,9%, a mais alta de sempre, segundo o Governo.





cmjornal » / 🏆 26. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Debate sobre o Orçamento do Estado para 2024 termina com 70 alteraçõesO período de quatro dias de debate e votação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024) terminou ontem, no Parlamento, e, à hora de fecho desta edição (ao início da noite), já somava cerca de 70 alterações e clarificações (aprovadas) do texto inicialmente entregue pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, a 10 de outubro, de acordo com um levantamento mais exaustivo feito pelo Dinheiro Vivo (DV).

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Investimento imobiliário em Portugal deverá continuar a abrandar em 2024A subida das taxas de juro e da inflação, o pacote “Mais Habitação”, as duas guerras em curso e agora a instabilidade política nacional, contribuíram para que, segundo os dados preliminares avançados ao ECO pelas consultoras. Portugal não foge há tendência de abrandamento do investimento que se tem sentido um pouco por toda a Europa e que deverá continuar em 2024.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Orçamento do Estado para 2024 é aprovado na Assembleia da RepúblicaA proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) foi esta quarta-feira aprovado, na AR, na votação final global, que encerrou a fase de apreciação do documento na especialidade.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

IHRU vai manter valor das rendas inalterado em 2024SIC e SIC Notícias em direto e emissões alternativas sobre a atualidade informativa

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Diretor da CMTV acredita que a SIC pode perder liderança para a TVI em 2024Carlos Rodrigues, diretor da CMTV, acredita que a SIC pode perder a liderança para a TVI em 2024 devido a dificuldades orçamentais. Ele menciona que a TVI tem condições para ganhar várias vezes e que a resistência da SIC não será eterna. Ele pressupõe que o próximo ano pode representar uma mudança de ciclo, com a TVI de volta à liderança.

Fonte: ATelevisao - 🏆 21. / 51 Consulte Mais informação »

Eleições de março de 2024 com novos líderesPS, PSD, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e CDS apresentam-se nas eleições de março de 2024 com novos líderes face às legislativas de 2022

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »