Aumentos de pensões prometidos por Luís Montenegro

Luís Montenegro fez algumas promessas eleitorais no discurso de encerramento do 41.º congresso do PSD, mas as propostas para os aumentos de pensões foram os mais definidos, quer nos valores, quer no calendário. Até ao final da legislatura, a pensão mínima do regime geral vai atingir os 820 euros, promete Montenegro. O Complemento Solidário para Idosos passará a 550 euros em 2024 e custará cerca de 300 milhões de euros.





Governo aprova subida do salário mínimo para 820 euros e aumentos na Função Pública

Montenegro propõe aumentar as pensões mais baixas para 820 euros até 2028

Governo aprova subida do salário mínimo para 820 euros em 2024
Salário mínimo aumenta 60 euros mensais e 'corresponde ao maior aumento da retribuição mínima mensal garantida alguma vez verificado, de 7,9%'.

Governo aprova subida do salário mínimo para 820 euros em 2024
'Este aumento representa um acréscimo de 60 euros mensais e corresponde ao maior aumento da retribuição mínima mensal garantida alguma vez verificado, de 7,9%', realça o executivo.

Governo aprova aumento do salário mínimo para 820 euros

Governo aprova decreto que sobe salário mínimo para 820 euros

