Aumento salarial para técnicos superiores do Estado em Portugal

Cerca de 40 mil técnicos superiores do Estado, o que corresponde a 65% do total, vão ter direito a um aumento salarial adicional entre 52 e 210 euros em 2025, perder pontos para efeitos de progressão, adiantou esta terça-feira a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, no final de uma reunião com os três sindicatos representativos dos funcionários públicos (FESAP, Frente Comum e STE) que serviu para apresentar a proposta de revisão da carreira geral destes funcionários públicos. Haverá “um aumento imediato, em 2025, por via da transição para a nova tabela, que dará um salto adicional entre os 52 e os 210 euros”, contabilizou a governante. Em causa está uma proposta do Governo de revisão da carreira geral de técnico superior da Administração Pública que reduz o número de degraus que terão de ser percorridos para chegar ao topo da carreira. “A tabela remuneratória dos técnicos superiores passa de 14 para 11 posições remuneratórias”, indicou Inês Ramires, confirmando as informações veiculadas pelos sindicato





ECO_PT » / 🏆 3. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Costa assegura aumento máximo de 25 euros no IUC este ano e em 2025Primeiro-ministro está a defender o Orçamento do Estado para 2024 no Parlamento e atacou a oposição acerca do Imposto Único de Circulação. Proposta será votada na terça-feira.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

TAP. Sem garantia do hub e da função estratégica não há privatização, diz CostaPrimeiro-ministro assegurou aumento máximo de 25 euros do IUC este ano e em 2025 &etilde;

Fonte: itwitting - 🏆 4. / 86 Consulte Mais informação »

Desmantelado grupo que introduzia na Europa droga dissimulada em peças de sucata. Há sete detidosForam apreendidos cerca de 210 kg de cocaína no mês passado.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Desmantelado grupo que introduzia na Europa droga dissimulada em peças de sucata. Há sete detidosForam apreendidas cerca de 210 kg de coca&237;na no m&234;s passado.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Mais de dois mil funcionários do Fisco vão reformar-se até 2025Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

BMW mostra baterias para 2025 e diz estar à frente da TeslaA BMW revelou as novas células Gen 6 que vai utilizar nas baterias a instalar nos seus modelos a partir de 2025. Além de anunciar mais 30% de energia, afirma serem melhores do que as actuais da Tesla.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »