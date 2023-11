Aumento de pessoas em dificuldade e consumo de droga em Lisboa

O presidente da Comunidade Vida e Paz, diácono Horácio Félix, diz que a instituição registou este ano um aumento de 25 por cento das pessoas sinalizadas em situação de sem abrigo. 'Só este ano, as pessoas acompanhadas aumentaram cerca de 25 por cento, passando de 400 para 500', diz o responsável da organização lisboeta, em entrevista à.

Outro dado preocupante, que retrata as dificuldades de muitas famílias que vivem a pressão do aumento do custo de vida, é o de que 'há muitas pessoas que têm casa e que também se dirigem às nossas carrinhas para levantar a pequena ceia que distribuímos, como forma de complementar a situação alimentar

:

SOLONLİNE: Avenida Almirante Reis: um retrato da vida nas ruas de LisboaUm olhar sobre a vida dos sem-abrigo e imigrantes na Avenida Almirante Reis em Lisboa .

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

SOLONLİNE: Voluntários distribuem refeições frias para ajudar os necessitadosTodos os dias, voluntários da Comunidade Vida e Paz distribuem centenas de refeições frias para ajudar aqueles que mais precisam. Além da comida, eles também oferecem apoio emocional e calor humano.

Fonte: SolOnline | Consulte Mais informação »

İTWİTTİNG: Voluntários distribuem refeições frias para ajudar os necessitadosTodos os dias saem da Comunidade Vida e Paz centenas de refeições frias para ajudar quem delas mais precisa. Mas o trabalho é mais que isso e, às vezes, uma breve conversa ou um sorriso fazem toda a diferença.

Fonte: itwitting | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Coligação PSD/CDS pretende aumentar taxa de devolução do IRS em LisboaContinuando uma linha de política criada pela gestão PS/Costa, mantida na gestão PS/Medina, a coligação PSD/CDS, dirigida por Moedas, pretende continuar com o que designa por “devolução do IRS às famílias”, aumentando em 2024 a taxa de devolução para 4,5%, penalizando, assim, o orçamento municipal em cerca de 70 milhões de euros, aproximadamente, um terço do investimento da autarquia (2022). A opção de devolução do IRS assume em Lisboa uma relevância social e politica particular decorrente das singulares características sociais que o município apresenta. A discussão deste tema não pode, pois, dispensar uma análise das disparidades sociais que marcam a cidade e que distinguem a sua posição na geografia das disparidades sociais no quadro nacional. Vários estudos sustentam a caracterização de Portugal como um dos países da Europa com níveis mais elevados de disparidades nos rendimentos

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Três pessoas detidas após esfaqueamento e agressão a policial em LisboaDuas mulheres e um homem foram detidos pela polícia em Lisboa após um desentendimento que resultou em esfaqueamento e agressão a um policial. Uma testemunha também foi agredida durante o incidente.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

VİSAO_PT: Stella Assange em Lisboa: 'A prisão de Julian Assange é um ataque à liberdade de imprensa'Stella Assange, mulher do denunciante e ativista Julian Assange, veio a Lisboa lembrar que a prisão do marido é um ataque à liberdade de imprensa – e a todos nós

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »