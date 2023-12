Aumento de fenômenos extremos ligados ao clima

Ao longo dos últimos 12 meses, entre a COP27 e a COP28, dezenas de fenómenos extremos ligados ao clima foram ocorrendo um pouco por todo o planeta, deixando em alguns casos cidades destruídas, comunidades desalojadas e vitimando centenas de pessoas. Enchentes, secas, tempestades, ondas de calor, incêndios violentíssimos e muitos recordes de temperatura reforçaram a ideia de que as condições do planeta estão a viver uma viragem provocada pelas alterações climáticas.

Passe com o rato nos circulos para ver os acontecimentosEssa viragem está reflectida no constante aumento de temperatura da Terra, cuja tendência se manterá, de acordo com a previsão dos cientistas, enquanto as emissões de gases com efeito de estufa, e a sede mundial por combustíveis fósseis, não forem aplacadas.O quadro que se segue mostra a evolução das anomalias da temperatura média (ºC) à superfície da Terra de 1880 a 2018 (), face ao período 1901-200





