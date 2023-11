Aumento de cidadãos israelitas em Portugal devido ao conflito com o Hamas

06/11/2023 expresso

Desde o ataque terrorista do Hamas, têm chegado a Portugal mais cidadãos israelitas que fogem do conflito. Mas também se verifica o fenómeno inverso: o de cidadãos que vivem em Portugal e partem para o médio oriente para ajudar a população. O ataque terrorista do Hamas em Israel que matou 1400 pessoas a 7 de outubro desencadeou um recrudescimento do conflito na Palestina.