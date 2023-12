Aumento de chamadas na Linha SNS 24 durante a pandemia

A segunda-feira é o dia da semana com maior procura da linha e o período do dia com mais chamadas é o final da tarde, compatível com o dia-a-dia das pessoas. Um terço dos mais de 1,7 milhões de chamadas atendidas este ano na Linha SNS 24 foram encaminhadas para o serviço de urgência, sendo os restantes casos direcionados para o centro da saúde ou para cuidados em casa.

Os dados foram avançados à Lusa por João Oliveira, coordenador dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde - Unidade do SNS 24, que realçou um aumento de cerca de 21% das chamadas atendidas na linha comparativamente a 2019, ano anterior ao início da pandemia de covid-19. João Oliveira adiantou que "houve lições aprendidas" com a pandemia e os utentes continuam a contactar a Linha SNS 24, o que deixa os responsáveis "extremamente contentes", porque querem continuar a mostrar que a linha é "a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde





