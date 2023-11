Aumento das rendas em Portugal é o mais elevado dos últimos 30 anos

A atualização das rendas em 6,98% para 2024 é o sexto maior aumento registado nos últimos 35 anos e o mais elevado dos últimos 30 anos, segundo os valores dos coeficientes publicados no Portal da Habitação. Isto depois do travão de 2% para 2023, o único ano em quatro décadas em que o coeficiente de atualização apurado pelo INE não foi utilizado. De 7% em 1989, as rendas subiram até aos 11,5% nos três anos seguintes, caindo para 8% em 1993.

“A primeira vez que foi utilizado um sistema de atualização das rendas com base num coeficiente apurado pelo INE foi em 1982, durante o Governo de Francisco Pinto Balsemão. A partir dessa altura o INE calculava o coeficiente com base na evolução do IPC, remetia-a ao Governo que a publicava em forma de portaria”, explica Vítor Reis, ex-presidente do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e coautor do estudo “O Mercado Imobiliá­rio em Portugal”, da Fundação Francisco Manuel dos Santos

