Aumento da população e saldo migratório positivo em Portugal em 2022

Mais 46.249 pessoas passaram a residir em Portugal em 2022, num ano em que pela sexta vez consecutiva o saldo migratório se manteve positivo e o número de nascimentos aumentou 5,1% face a 2021. De acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a população residente aumentou no ano passado para 10.467.366 pessoas. "A taxa de crescimento efetivo da população foi positiva (0,44%) pelo quarto ano consecutivo.

O acréscimo populacional verificado em 2022 resultou do aumento da taxa de crescimento migratório, para 0,83%, valor mais alto observado desde 2017, já que a taxa de crescimento natural se manteve negativa, em -0,39%"As estimativas do INE apontam para que em 2022 tenham entrado em Portugal 117.843 imigrantes permanentes, mais 21,3% do que em 2021, ao mesmo tempo que emigraram 30.954 pessoas, mais 23,4% do que no período homólogo, o que fez com que, pelo sexto ano consecutivo, o saldo migratório tenha sido positivo (86.889 pessoas

População residente em Portugal em 2022 aumentou graças a saldo migratório positivo Portugal manteve-se nos 10,4 milhões de habitantes em 2022. Quase 31 mil pessoas emigraram.

SICNOTİCİAS: Comissário europeu destaca importância do aumento dos preços das casas em PortugalComissário europeu da Economia destaca a importância do aumento dos preços das casas em Portugal , sobretudo em Lisboa, e menciona medidas para amortecer o impacto das taxas de juro nos empréstimos.

DNTWİT: Aumento preocupante de casos de bullying em PortugalA situação é cada vez mais preocupante em Portugal com os casos aumentarem exponencialmente. A psicóloga da Associação de Apoio à Vítima (APAV) alerta para um aumento de 181% em apenas dois anos. Uma iniciativa chamada 'Faça barulho sobre o bullying' busca conscientizar professores, pais e jovens sobre o assunto.

JNEGOCİOS: PBH investe 28 milhões no novo hotel de cinco estrelas do PortoO grupo de Carlos Saraiva acaba de abrir a nova unidade da sua marca Wine & Books Hotels, localizada no centro da Invicta, a dois passos da Torre dos Clérigos, e que gerou mais de 70 novos postos de trabalho na cidade. Com cerca de 150 hotéis em operação, duplicando para mais de 20 mil a capacidade de camas que tinha há 10 anos, e com mais uma centena de unidades a caminho, a cidade Invicta assiste agora à abertura de mais um cinco estrelas – o Wine & Books Hotels Porto, com 70 quartos, num investimento de 28 milhões de euros do grupo PBH ( Portugal Best Holiday). Localizado na Rua de José Falcão, a dois passos da Torre dos Clérigos, o Wine & Books Hotels Porto, que ocupa uma área superior a 5.600 metros quadrados e gerou a criação de mais de 70 empregos, incorpora um spa com piscina aquecida de 20 metros, um ginásio e tratamentos de bem-estar

SICNOTİCİAS: Proposta do PS para eliminar aumento do IUC para veículos anteriores a 2007O grupo parlamentar socialista apresentou uma proposta para eliminar o aumento do IUC para veículos anteriores a 2007 do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), defendendo que é uma questão de justiça social e proteção dos cidadãos com maior vulnerabilidade económica. A proposta destaca que o veículo ligeiro ainda é a principal forma de deslocação para o trabalho ou para deslocação até ao meio de transporte público mais próximo, principalmente fora das principais cidades do país e em zonas de média e baixa densidade, onde a oferta de transportes públicos é reduzida e desadequada às necessidades diárias de mobilidade.

RENASCENCA: Partido Socialista propõe eliminar aumento do Imposto Único de Circulação para carros anteriores a 2007O Partido Socialista (PS) apresentou esta terça-feira uma proposta para eliminar o aumento do Imposto Único de Circulação (IUC) para automóveis e motociclos anteriores a 2007, que consta da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

