Aumenta tensão em Moçambique com suspeitas de fraude nas eleições autárquicas

Os resultados oficiais declararam a vitória da FRELIMO nas eleições autárquicas do passado dia 11, arrecadando 64 de 65 municípios possíveis. A Beira foi a única região em que o partido no poder não conseguiu o primeiro lugar, conquistado pelo Movimento Democrático Moçambicano.

No entanto, as eleições foram marcadas por denúncias de irregularidades e a RENAMO convocou manifestações por todo o país em contestação do processo eleitoral. Pelo menos quatro tribunais distritais anularam o resultado das eleições, com destaque para dois na capital, Maputo.

A RENAMO, que chegou a declarar-se vencedora em Maputo, promete não descansar até que a justiça eleitoral seja restabelecida. O seu presidente, Ossufo Momade, apelou aos moçambicanos para que «(…) façam parte de uma demonstração geral de repúdio à fraude eleitoral» e acrescentou que «isto é o início de uma revolução em Moçambique». headtopics.com

A embaixada dos Estados Unidos em Maputo já afirmou que «há muitos testemunhos credíveis de irregularidades no dia da votação e durante o processo de contagem de votos». A Comissão Eleitoral garantiu que «todos os membros envolvidos em práticas ilegais serão responsabilizados se houver provas».

O Movimento para a Mudança Democrática (MDM) também contestou os resultados. O líder do Partido, Lutero Simango, diz que vários membros do MDM «estão a ser perseguidos e presos». Na cidade de Chokwé, na província de Gaza, onde a FRELIMO ainda é dominante, o Tribunal Judicial decidiu anular as eleições na autarquia devido à exclusão do Partido Nova Democracia do processo de fiscalização da votação. O Conselho Constitucional anulou o despacho e declarou-se o único órgão competente para anular escrutínios. headtopics.com

Portugal Manchetes

Consulte Mais informação:

SolOnline »

Cartoon do Nascer do SOL: Massena, o Porco – Edição 20 de outubroNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Ciberguerra: A ascensão da nova frente de batalha do século XXINascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Velocidade em choque com o ambienteNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Portugal sobe dois lugares no ranking mundial da FIFANascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Detido homem que tentou matar homem na MaiaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

André Rieu. O regresso do rei da valsaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕