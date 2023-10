Audiências! Resultado desta quinta-feira (quase) decide o mês

Já não há muitas dúvidas sobre quem é que vai liderar as audiências do mês de outubro. Esta quinta-feira, a SIC ganhou com 16,4% de share, mais dois pontos do que os 14,4% alcançados pela TVI, e deu um passo de gigante rumo ao 57.º êxito mensal consecutivo.

Decorridos 26 dias, e com cinco por disputar até ao fim do mês, a SIC soma 15 vitórias e a TVI tem apenas nove. A RTP1, distante da batalha entre os privados, ganhou em duas ocasiões. Em termos de média, a SIC tem 15% e a TVI tem 14,81%. Leia também: 'Parecia impossível, mas tudo indica que a SIC voltará a derrotar a TVI' nas audiências

