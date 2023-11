Audiências! Big Brother, Isto é Gozar Com Quem Trabalha, Hell's Kitchen e The Voice

Já são conhecidas as audiências deste domingo, 29 de outubro. O Big Brother, da TVI, foi líder, mas a vitória do dia pertenceu à SIC. Confira aqui os resultados divididos por partes. Big Brother: 9,7% de rating e 18,6% de share; 8,8% de rating e 22,3% de share; 6,5% de rating e 28,6% de share. A 'Ligação à Casa' registou 2,1% de rating e 19,9% de share. Isto é Gozar Com Quem Trabalha: 9,4% de rating e 18,1% de share.

Hell's Kitchen Famosos: 7,7% de rating e 15,8% de share; 8,0% de rating e 18,0% de share; 8,6% de rating e 21,2% de share; 5,0% de rating e 14,8% de share; 4,0% de rating e 16,4% de share. The Voice: 6,1% de rating e 14,1% de share. SIC lidera as audiências do dia Este domingo, a SIC fez 14,7% de share. A TVI ficou em segundo lugar, com 13,7%, e a RTP1 ocupou a terceira posição com 11,9%.

