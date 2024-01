Atualização dos salários dos professores gera polêmica em Portugal

O líder da Fenprof diz que poderá ser uma coincidência, mas que leva “muita gente a desconfiar”. Já alguns líderes de outros partidos criticam o timing escolhido pelo Governo socialista.A Fenprof diz que é uma coincidência curiosa que a atualização dos salários professores aconteça dois dias antes do arranque da campanha eleitoral. No final do próximo mês, mais de oito mil docentes que subiram de escalão vão ser aumentados com retroativos.

Sem a aprovação dos Sindicatos dos Professores e depois de longas reuniões no ministério da Educação, o chamado acelarador das carreiras seguiu para a frente e permitiu a transição de milhares de docentes para os quinto e sétimo escalões. O diploma aprovado ainda no ano passado com o Governo em plenas funções só terá efeitos no final próximo mês, data que para o secretário-geral da “Pagar na antevespera do início da campanha eleitoral, tem haver com a campanha eleitoral. Se isto leva muita gente a desconfiar do assunto, leva, mas pode ter sido coincidência", diss





