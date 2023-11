Atriz de Friends diz sentir falta de Matthew Perry

A atriz que deu vida a Mónica na série Friends, afirma estar "agradecida por cada momento" que passou com Matthew Perry e diz sentir "a falta dele todos os dias". O momento aconteceu durante as gravações da famosa série Friends, quando as suas personagens – Mónica e Chandler – se tornaram um casal. Na segunda parte, Courteney Cox diz uma piada que, conta a atriz, lhe foi sugerida por Matthew Perry. "Nesta cena, antes de começarmos a gravar, ele sussurrou-me uma frase cómica para eu dizer.

Ele fazia estas coisas regularmente. Ele era divertido e carinhoso", escreve

: