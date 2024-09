Atraso na chegada das vacinas atribuído à dívida do Governo anterior e aos incêndios

📆 28/09/2024 00:29:00

A secretária de Estado da saúde afirmou esta sexta-feira que o atraso na entrega das vacinas aos centros de saúde é devido a uma dívida superior a 100 milhões de euros do governo anterior e aos incêndios. Alguns já conseguiram receber as doses duplas de vacina (COVID num braço e gripe no outro), mas nem todos conseguem marcar consultas nos centros de saúde, onde alguns ainda não existem as vacinas que deveriam ter sido entregues.