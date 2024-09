Ator fala sobre a paixão por animais no programa “SOS Animal - Ser Por Todos os Seres”

Ator é entrevistado no programa “SOS Animal - Ser Por Todos os Seres”, programa apresentado por Sandra Duarte Cardoso que alerta para a importância do bem-estar animal e da proteção da natureza., ator de ascendência venezuelana natural do Porto, fala da paixão que desde muito novo tem pelos animais, em especial pelos cães.

Acho que vai acontecer de facto alguma coisa quando houver uma catástrofe maior do que aquelas que nós temos assistido, mas acredito na prevenção mais do que na reação, porque estamos muito habituados a que aconteça alguma coisa e reagimos e tentamos consertar. Acredito que se formos precavidos e se trabalharmos nesse sentido, que as coisas podem acontecer na mesma, mas pelo menos estamos a lutar por uma coisa é que é fundamental", defende.

“Nós somos uma projeção daquilo que fazemos, do que somos, do que dizemos e da forma como agimos em sociedade. Cuidar de um animal e adotar um animal é um ato de profundo amor e de progresso. Portanto, se puderem adotem a ao invés de comprar, porque acho que é perigoso”, apela Vítor Silva Costa. Rita Blanco: "Todos os animais são seres cientes, podes criar relações com uma galinha... um dia tive que filmar com um porco"Rita Blanco:"Todos os animais são seres cientes, podes criar relações com uma galinha... um dia tive que filmar com um porco"

Afonso Pimentel partilha a importância do seu terceiro filho Thriller, um podengo"esperto que nem um alho", adotado em família e para a família. O ator é entrevistado no programa “SOS Animal - Ser Por Todos os Seres”, apresentado por Sandra Duarte Cardoso, que alerta para a importância do bem-estar animal e da proteção da natureza.

Animal Ambiente Ator Bem-Estar Animal Proteção Da Natureza

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



SICNoticias / 🏆 2. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Vítor Silva Costa: 'A minha cadela faz com que relativize o stress, as implicâncias que vamos tendo'Ator é entrevistado no programa “SOS Animal - Ser Por Todos os Seres”, programa apresentado por Sandra Duarte Cardoso que alerta para a importância do bem-estar animal e da proteção da natureza.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Afonso Pimentel: Thriller é um podengo que 'faz parte das nossas vidas' e 'ajuda-me no controlo da ansiedade'Afonso Pimentel partilha a importância do seu terceiro filho Thriller, um podengo 'esperto que nem um alho', adotado em família e para a família. O ator é entrevistado no programa “SOS Animal - Ser Por Todos os Seres”, apresentado por Sandra Duarte Cardoso, que alerta para a importância do bem-estar animal e da proteção da natureza.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Casas que poderão ser construídas na Lua estão a ser testadas no TexasUma gigante impressora 3D está a terminar o maior bairro impresso em três dimensões no Texas, Estados Unidos.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Podcast. “Ser líder é diferente de ser chefe”Os portugueses trabalham, em média, 38,4 anos. É esse o valor que dá título a este podcast, que se debruça, em entrevistas quinzenais, sobre os temas mais quentes do mundo do trabalho.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Joana Marques solidária com o difícil que é ser Rita Pereira: 'Deve ser insuportável'Veja aqui o epis&243;dio de hoje do Extremamente Desagrad&225;vel.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Magistrado Sam Hou Fai é candidato único a líder de Governo de MacauA ser eleito, ser&225; o primeiro chefe do Executivo a falar portugu&234;s.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »