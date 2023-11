Atlético de Madrid soma sexta vitória seguida na La Liga

A formação de Diego Simeone assumiu o domínio da partida desde o apito inicial, criou várias oportunidades e, perante uma equipa basca sem resposta, praticamente decidiu a partida com dois golos ainda na primeira parte.

Aos 26 minutos, após cruzamento de Morata, Rodrigo Riquelme recebeu com o peito, driblou o lateral Gorosabel e finalizou com o pé esquerdo na 'cara' do guardião Sivera para abrir o marcador. O conjunto de Madrid voltou a festejar em cima do intervalo (45+1 minutos), por Morata, que, servido por um passe longo de Koke, ganhou o duelo com um opositor na área e rematou certeiro com o pé esquerdo junto ao poste mais afastado.

No segundo tempo, a equipa da casa perdeu ‘gás’ e ainda se assustou com o golo de Ander Guevara, aos 90+6, mas o Alavés, 17.º classificado, com nove pontos, não teve tempo para mais, levando agora sete jogos sem ganhar no campeonato. headtopics.com

Com o sexto triunfo consecutivo na Liga espanhola e o 14.º seguido como anfitrião na prova - igualando a melhor sequência anterior, entre maio de 2012 e fevereiro de 2013 -, o Atlético de Madrid subiu ao terceiro lugar, com 25 pontos, mais um do que o Barcelona, derrotado no sábado pelo Real Madrid (2-1).

Os "colchoneros", com uma partida em atraso, estão a três pontos do vizinho Real Madrid e do Girona, que ocupam os dois primeiros lugares em igualdade pontual (28).

Liga dos Campeões e Liga Europa vão deixar de ser emitidas em sinal abertoAcordo representa investimento superior a 20 milhões de euros por época. Consulte Mais informação ⮕

Só 57% das vítimas de AVC liga para o 112 nas primeiras duas horasO INEM sublinha que as primeiras horas após o início dos sintomas de AVC são essenciais para garantir a eficácia dos principais tratamentos. Reforça ainda que em caso de falta de força num braço, boca ao lado e dificuldade em falar os utentes devem ligar de imediato para o 112. Consulte Mais informação ⮕

FC Porto derrota Esgueira e segue invencível na LigaDragões venceram clube de Esgueira por 106-82, em jogo contava para a 5.ª jornada do campeonato nacional Consulte Mais informação ⮕

I Liga em direto. Portimonense - Estoril PraiaPortimonense, 12.º classificado, com oito pontos, e Estoril Praia, 18.º e último, com quatro, defrontam-se este sábado, às 15:30, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa. Consulte Mais informação ⮕

Bellingham sugere um cover de 'Hey Jude' aos Rolling Stones: Real Madrid vence Barcelona na compensaçãoO Real Madrid venceu o Barcelona por (1-2) e mantém liderança de La Liga. Os merengues ainda estiveram em desvantagem, mas depois Jude Bellingham deu o show que deixou Mick Jagger sem palavras. Consulte Mais informação ⮕

Bayern goleia e sobre à liderança da Liga alemã no regresso de Neuer à balizaUma segunda parte demolidora lançou hoje o Bayern Munique para a liderança provisória da Liga alemã de futebol, ao golear por 8-0 na receção ao Darmstadt, em jogo da nona jornada, marcada pelo regresso de Manuel Neuer. Consulte Mais informação ⮕