Atlânticoline reitera vontade de acordo para pôr fim à greve

A empresa açoriana Atlânticoline reiterou hoje vontade para chegar a um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Marinha Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca e parar a greve que decorre desde 07 de março

A empresa adianta que, devido à greve convocada pelo SIMAMEVIP, na semana passada, entre os dias 08 e 14 de abril, foram canceladas 15 viagens.O Conselho de Administração da Atlânticoline também lembra que “já tinha comunicado ao SIMAMEVIP que iria solicitar à Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego a conciliação deste processo, em cumprimento do disposto na lei”.

O alerta surgiu um dia depois de o presidente do Governo Regional ter rejeitado “para já” qualquer intervenção do executivo açoriano no processo negocial.

Atlânticoline Greve Acordo Sindicato Dos Trabalhadores Da Marinha Mercante Agências De Viagens Transitários E Pesca

