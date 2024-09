Ativistas Pintam Castelo de São Jorge de Vermelho em Protesto Contra Crise Climática

A empresa municipal que gere os equipamentos de animação cultural em Lisboa repudiou o"ato de vandalismo" ocorrido hoje de manhã no Castelo de São Jorge e referiu que já entregou o caso"às autoridades policiais competentes".

Num comunicado, acompanhado de um vídeo, o movimento relatou ter entrado esta manhã no castelo para pintar uma fachada do edifício histórico e lançar uma faixa com a inscrição "23 Nov, Parar Enquanto Podemos", numa referência à ação de protesto e reivindicação marcada para a altura em que estarão a ser fechadas as discussões da Conferência das Nações Unidas pelo Clima e do Orçamento do...

Em reação a esta ação, a Empresa Gestão de Equipamentos e Animação Cultural de Lisboa lamentou e repudiou o "ato de vandalismo" dos ativistas, uma vez que danificaram "um monumento nacional, património classificado e único da cidade e do país". "O assunto está entregue às autoridades policiais competentes para o desenvolvimento do procedimento criminal contra os autores deste ato", sublinha a EGEAC num comunicado.

