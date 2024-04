Ativistas do Climáximo serão julgados por bloqueio de avenida em Lisboa

Onze apoiantes do movimento ambientalista Climáximo vão começar a ser julgados em 22 de abril pelo bloqueio da Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, em dezembro de 2023, anunciou nesta segunda-feira o movimento.

A ativista do Climáximo Matilde Alvim disse à Lusa que o julgamento irá decorrer no Campus de Justiça nos dias 22, 23 e 24 de abril e que estão a ser organizadas “atividades de solidariedade e resistência” ao longo dos três.

O programa de ações em defesa do clima inclui debates sobre os "Planos de Desarmamento e de Paz" do Climáximo, palestras e assembleias abertas de "construção dos próximos passos do movimento".

Climáximo Julgamento Bloqueio Avenida Ativistas Solidariedade Resistência

