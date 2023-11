Ativista climática Sage Lenier defende que a ganância é a principal causa da crise climática

A ativista climática norte-americana foi considerada uma das “Líderes da Nova Geração” pela revista Time. Em entrevista à Renascença na WebSummit, defende que a principal causa da crise climática está no atual modelo de economia e aponta o dedo à "ganância" das gerações mais velhas e das grandes empresas. Com 19 anos, em 2018, criou o curso “Futuro Sustentável e Justo”, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, que junta já mais de 1.

800 estudantes com o objetivo de tornar a educação climática mais acessível e de oferecer soluções à crise climática - e não falar só dos seus problemas. Considerada este ano como uma das “Líderes da Nova Geração” pela revista Time, Sage Lenier foi à Web Summit defender que o atual modelo da economia mundial é a principal causa da crise ecológica - não os combustíveis fósseis., a norte-americana falou da necessidade do mundo fazer a transição para uma economia circular,. de modo a garantir sustentabilidade ambiental e equidade socia

Lucros da Sonae com quebra de 35,7% até setembro, para €135 milhões

Na Fonte da Telha, antigo motel com piscina e vista para o mar renasce como restaurante

