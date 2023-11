Ativista acusa presidente da comissão de eleições de Moçambique de 'autorizar a morte da democracia'

Vizela 0-2 FC Porto: Marca EustáquioTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroPadrão de queda de preços em julho foi constante nas três principais cidades do país: Maputo, Beira e NampulaO ativista moçambicano Adriano Nuvunga acusou o presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE), o bispo Dom Carlos Matsinhe,...

Em causa estão denúncias de uma"megafraude" levantadas pela oposição e sociedade civil nas eleições autárquicas de 11 de outubro, cujos resultados deram vitória à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) em 64 das 65 autarquias moçambicanas.

O ativista moçambicano responsabiliza ainda Carlos Matsinhe pela tensão que o país atravessa desde o anúncio dos primeiros resultados, com o principal partido de oposição (a Renamo) a promover marchas de contestação que agora estão a ser reprimidas pela polícia e, segundo a sociedade civil, já há vítimas mortais. headtopics.com

O principal partido da oposição tem promovido, um pouco por todo o país, marchas de contestação aos resultados das eleições de 11 de outubro, juntando milhares de pessoas que denunciam uma alegada"megafraude" no escrutínio.

Estas mortes não foram ainda confirmadas pelas autoridades, que admitiram, no entanto, que pelo menos 10 pessoas ficaram feridas e outras 70 foram detidas durante as escaramuças.

HRW acusa polícia de disparar contra protestos e matar três pessoas em MoçambiqueVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

HRW acusa polícia de disparar contra protestos e matar três pessoas em MoçambiqueAs forças de segurança de Moçambique 'usaram força excessiva, incluindo munições reais', nas manifestações contra os resultados das eleições autárquicas, causando a morte de pelo menos três pessoas, disse hoje a Human Rights Watch (HRW). Consulte Mais informação ⮕

Human Rights Watch acusa polícia de disparar contra protestos e matar três pessoas em MoçambiqueAutoridade 'usaram força excessiva, incluindo munições reais', nas manifestações contra os resultados das eleições autárquicas, causando a morte de pelo menos três pessoas, disse a Human Rights Watch. Consulte Mais informação ⮕

Human Rights Watch acusa polícia de disparar contra protestos e matar três pessoas em MoçambiqueONG salienta ainda que as autoridades moçambicanas usaram 'balas de borracha e gás lacrimogéneo contra manifestantes, cuja esmagadora maioria eram pacíficos'. Consulte Mais informação ⮕

Protestos em Moçambique resultam de uma “fraude eleitoral que castigou a democracria”, diz sociólogaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

UE está a acompanhar da perto rescaldo das eleições em MoçambiqueVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕