Atentando suicida em Mardan causa 21 mortos e 63 feridos

Um bombista suicida numa motorizada carragada de explosivos fez explodir-se esta terça-feira contra uma dependência da administração pública em Mardan . Pelo menos 21 pessoas morreram e 63 ficaram feridas no atentado cometido esta terça-feira, dia 29, contra uma dependência da administração pública em Mardan , no noroeste do Paquistão , anunciaram fontes policiais e médicas citadas por agências internacionais.

Terrorismo Ataque Paquistão Mardan Vítimas

