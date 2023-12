Atendimentos caíram 15% em novembro e 9% em outubro na comparação com 2022. Os médicos começaram a entregar escusas ao trabalho extraordinário além das 150 horas obrigatórias em setembro. Os dados mostram uma tendência de redução progressiva dos atendimentos em urgência desde aí.A atividade programada do SNS não parece estar a sofrer com as escusas dos médicos. O mesmo não se pode dizer dos serviços de urgência. Foto: José Coelho/Lusaface ao mesmo mês de 2022.

De acordo com os dados disponibilizados, que são responsabilidade da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), outubro de 2023 teve do que outubro de 2022. Nesse mês, no ano passado, cerca de 568 mil pessoas foram atendidas em urgências de hospitais do SNS. durante o mês de outubro, o primeiro em que foram sentidos os impactos das escusas dos médicos a realizar trabalho extraordinário além das 150 horas anuais obrigatórias. As escusas começaram a ser entregues a 12 de setembro, fazendo de outubro o primeiro mês integralmente afetado por este protest





