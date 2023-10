Atenção: risco de inundações e cheias durante o fim de semana

Automóveis parcialmente inundados em Albufeira, 1 novembro 2015. O mau tempo que se fez sentir no barlavento algarvio provocando inundações e enxurradas em várias zonas da região. LUIS FORRA / LUSA PORTUGAL MAU TEMPOA Proteção Civil alertou, esta sexta-feira, para o agravamento das condições meteorológicas no fim de semana, com a possibilidade de inundações e cheias, em especial no Norte e Centro.

André Fernandes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em declarações aos jornalistas, afirmou que a ANEPC decidiu elevar o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo.

Cartoon do Nascer do SOL: Massena, o Porco – Edição 20 de outubroNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Ciberguerra: A ascensão da nova frente de batalha do século XXINascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Velocidade em choque com o ambienteNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Governo aprova aumento do apoio às rendas mas confirma que não há travãoNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Papa com esperança em solução de dois EstadosNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕

Morreu a resistente antifascista Margarida TengarrinhaNascer do SOL Consulte Mais informação ⮕