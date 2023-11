'Até a prisão é melhor”: o retrato dos hospitais de Gaza que acolhem milhares de pessoas

Os palestinianos que procuram abrigo nos hospitais estão espalhados pelas salas de espera, pelos corredores e até pelos espaços exteriores. São, sobretudo, mulheres, crianças, mas também há bebés. Todos têm dificuldade em encontrar água potável, comida, roupa e muito mais. As imagens que se seguem podem ferir a suscetibilidade dos leitores mais sensíveis.

“Juro por Deus que estou a dormir junto ao muro, as pessoas e os feridos passam ao nosso lado, até as rodas das macas me batem nos pés enquanto durmo, acordei, pelo menos, 10 vezes durante a noite por causa dos rockets, não conseguimos dormir, não há descanso, nem sequer podemos lavar a roupa, não sabemos para onde ir, a casa de banho está fechada”, lamenta.

O Hospital Nasser, na cidade de Kahn Younis, no sul da Faixa de Gaza diz que tem mais de 20.000 pessoas abrigadasEstima-se que perto de 1.4 milhões de pessoas estejam deslocadas e sem sítio para ficar. Chegando ao sul, não conseguem sair porque a fronteira com o Egito está fechada. Só entram camiões com ajuda, que tem sido insuficiente. headtopics.com

A SIC mostra-lhe exemplos de aldeias de Norte a Sul do país, que já foram habitadas e agora estão à venda. Veja na íntegra esta Reportagem Especial.Marques Mendes:"Se pudesse voltar atrás, Guterres não repetia a frase"

Hospitaloween: o 1 de Novembro vai ser o dia de todos os santos fechados. Santa Maria, São José, Santa Marta... Tudo fechadoFC Porto vence em Vizela e cola-se a Benfica e Sporting Luís Marques Mendes: “Nada justifica esta campanha completamente exagerada e desproporcionada de Israel contra Guterres”Multidão invade aeroporto na Rússia por causa de voo proveniente de TelaviveSIC Notícias headtopics.com

Israel intensifica ataques na Faixa de GazaA jornalista Catarina Santos, enviada especial da Renascença, relata o ambiente sentido na Cisjordânia, num momento em que Israel intensificou os ataques na Faixa de Gaza e que surgem várias manifestações de apoio. Consulte Mais informação ⮕

Corte da internet em Gaza pode ocultar “atrocidades em massa” — ONGVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Corte da internet em Gaza pode ocultar 'atrocidades em massa', diz Human Rights Watch“Os civis palestinianos j&225; est&227;o sitiados na Faixa de Gaza e agora tamb&233;m est&227;o presos num completo apag&227;o de comunica&231;&245;es", lamenta a ONG, que disse ter perdido contacto com o seu pessoal no enclave. Consulte Mais informação ⮕

Portugal elogia 'incansável defesa' de Guterres por corredores humanitários em GazaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Lula da Silva diz que Brasil não considera Hamas uma organização terroristaO presidente do Brasil condena a incursão israelita na Faixa de Gaza. Consulte Mais informação ⮕

Ofensiva em Gaza: Cymerman explica que 'não é ainda a invasão prometida por Israel'Siga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕