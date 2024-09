Ataques ucranianos em aldeia russa e intensificação do conflito

Telegram“A aldeia de Cheremoshnoye, na região de Belgorod , foi atacada pelas Forças Armadas da Ucrânia. 10 civis ficaram feridos. Entre as vítimas estão o chefe da administração do assentamento rural de Yasnozorensky e sete combatentes de autodefesa”, escreveu Gladkov.avançou que um helicóptero das tropas russas atingiu mão de obra e veículos blindados ucranianos na região fronteiriça de Kursk.

O Presidente ucraniano lembrou que, na noite de sábado, a Rússia voltou a atacar a cidade de Kharkiv com bombas aéreas guiadas, que causaram danos a edifícios residenciais e deixaram 21 civis feridos. As tropas ucranianas bombardearam Donetsk e Gorlovka com projéteis, segundo a representação da república no Centro Conjunto de Controle e Coordenação de Questões Relacionadas a Crimes de Guerra da Ucrânia viaA aliança estratégica dedicada a interesses económicos e de segurança formada por Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália apelou, numa declaração conjunta, à paz na Ucrânia.

O Exército ucraniano reportou uma onda maciça de ataques com dois mísseis e 80 ‘drones’ russos disparados nesta manhã contra várias regiões do país, que deixaram pelo menos dois feridos e danificaram várias infraestruturas.

Ucrânia Rússia Ataques Conflitos Belgorod Kharkiv

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Rússia afirma que repeliu oito ataques ucranianos em KurskAs tropas russas repeliram oito ataques ucranianos na região fronteiriça de Kursk nas últimas 24 horas, informou esta quarta-feira o Ministério da Defesa, ao mesmo tempo que progridem na frente de Donetsk, no leste da Ucrânia.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Kiev diz que já controla 100 localidades na região russa de KurskA Ucrânia garantiu hoje que controla 100 localidades e 1.294 quilómetros quadrados na região fronteiriça russa de Kursk, onde capturou 594 soldados inimigos desde o início da ofensiva, há três semanas.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Zelensky deixa mensagem de otimismo quanto ao desfecho da guerra e promete fazer a Rússia pagar “com juros”Primeira troca de prisioneiros desde a incursão ucraniana na região russa de Kursk.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Zelensky reivindica 'avanços' na região russa de KurskA Ucr&226;nia tem em curso uma ofensiva terrestre sem precedentes na regi&227;o fronteiri&231;a da R&250;ssia, ao mesmo tempo que tentam conter os avan&231;os das tropas de Moscovo na prov&237;ncia de Donetsk, no leste do pa&237;s.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Zelensky reivindica 'avanços' na região russa de Kursk e o controlo de mais duas localidadesPresidente ucraniano revelou que as forças militares do país avançaram “de um a três quilómetros” em território russo

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Zelensky reforça que contraofensiva russa em Kursk não obteve 'êxito sério'Volodymyr Zelensky repetiu esta sexta-feira que o contra-ataque da Rússia em Kursk, região russa que a Ucrânia ocupa desde 6 de agosto, ainda não alcançou resultados.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »