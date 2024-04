Ataques separatistas no sul do Irão deixam 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas, incluindo cinco membros das forças de segurança, morreram em dois ataques separatistas na província de Sistão, no sul do Irão , informou a agência de notícias oficial iraniana IRNA esta quinta-feira. A agência referiu que homens armados do grupo Jaish al-Adl (Exército da Justiça em árabe) atacaram, na noite de quarta-feira, instalações da Guarda Revolucionária Iraniana nas cidades de Rask e Chabahar. O grupo separatista sunita fez reféns em Chabahar, a cerca de 1.

400 quilómetros a sudeste da capital Teerão, que foram libertados após horas de confrontos com as forças de segurança

