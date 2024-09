Ataques russos continuam em Kursk, com mais de 370 baixas ucranianas

Ataques de Israel matam líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano. A evolução da guerra no Médio Oriente ao minutoO Ministério da Defesa russo afirmou hoje que foram repetidos cinco novos ataques das forças ucranianas na região russa de Kursk , reclamando ter feito mais de 370 baixas num só dia.

Só no último dia, as tropas ucranianas tentaram repetidamente entrar em território russo a partir de dois novos pontos na fronteira comum, acrescentaram os militares russos. "A operação para a eliminação das formações das Forças Armadas ucranianas continua", disse a Defesa, referindo-se à contraofensiva lançada há algumas semanas para expulsar as tropas de Kiev de Kursk.

As baixas diárias ucranianas ascendem a 370 pessoas, enquanto desde o início da incursão terrestre, em 06 de agosto, Kiev perdeu mais de 18.100 homens em Kursk, segundo Moscovo.

Rússia Ucrânia Kursk Ataques Baixas

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



RTPNoticias / 🏆 18. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ucrânia ataca com drones Toropets, cidade a 370 quilómetros de MoscovoVárias zonas de Toropets, cidade russa a 370 quilómetros de Moscovo, estão a ser evacuadas, depois de um ataque de drones ucranianois em larga escala esta noite.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Ataques israelitas no Líbano mataram pelo menos 100 pessoas, Israel ameaça Hezbollah com mais ataquesVárias centenas de civis libaneses ficaram feridos nos ataques desta segunda-feira, mas Israel promete continuar com a sua ofensiva e avisou a população em regiões do sul do Líbano para abandonarem o território, ameaçando com ataques de “grande...

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Presidente russo ameaça 'bandidos ucranianos' que atacam Kursk'Temos de tratar desses bandidos que entraram no território da Rússia', disse Putin numa reunião com estudantes. O líder russo sublinhou que a Ucrânia não conseguiu travar a ofensiva russa no Donbass.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Presidente russo diz que invasão de Kursk foi um fracassoVladimir Putin sugere que a Índia, Brasil e China poderiam mediar negociações de paz. O presidente russo defende que a incursão ucraniana em Kursk foi um fracasso e até permitiu avanços no Donbass.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Contra-ataque russo em Kursk é marginal, diz PentágonoPara já, a contra-ofensiva russa em Kursk 'é marginal' diz o Pentágono, apesar de a Rússia ter dito que reconquistou 10 aldeias. Primeiro-ministro britânico está hoje nos EUA com Ucrânia na agenda.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Forças russas recuperam aldeias de Kursk em contra-ataque a exército ucranianoAs forças russas reconquistaram várias aldeias na região de Kursk, após um contra-ataque em grande escala no território que o exército ucraniano invadiu a 06 de agosto, segundo a imprensa russa.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »