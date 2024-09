Ataques na fronteira entre Israel e Líbano continuam apesar das boas perspectivas para um acordo de cessar-fogo.

Os ataques na fronteira entre Israel e o Líbano continuam, apesar das boas perspetivas em relação a um acordo de cessar-fogo temporário. Já foram atingidos 75 alvos do Hebzbollah e foram utilizados depósitos de munições e lançadores. Por cá, na véspera do encontro entre o primeiro-ministro e o líder do PS, o Governo garante que está disponível para ajustar a polémica medida do IRS Jovem.

