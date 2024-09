Ataques israelitas no Líbano causam mais de 30 mortos e 195 feridos

Diogo CamiloOs ataques israelitas no Líbano fizeram este sábado pelo menos 33 mortes e 195 feridos, segundo a primeira atualização do número de vítimas do Ministério da Saúde libanês.

Desde o início da escalada israelita morreram, segundo o mesmo órgão, mais de mil pessoas na semana passada. Este sábado, um dos ataques israelitas incidiu sobre uma área nos subúrbios de Beirute, muito perto do Aeroporto Internacional Rafic Hariri, o único a funcionar no Líbano. Durante a manhã, Israel anunciou a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, num ataque aéreo confirmado pelo movimento xiita horas depois.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Líbano Israel Ataques Hezbollah Hassan Nasrallah

