Ataques de Israel são cada vez mais difíceis de justificar

João Diogo Barbosa explica que é cada vez mais difícil justificar os ataques de Israel. José F. Pinto garante que os EUA veem em Israel um aliado com poder de compra para sustentar o negócio das armas. O olhar de José Manuel Fernandes e Helena Matos para os principais acontecimentos do dia. Programa aberto à participação dos ouvintes que quiserem dar a sua opinião. Basta inscreverem-se pelo 910024185. Todos os dias às 10h10 na Rádio Observador. Miguel Pinheiro avalia diariamente três figuras.

Eduardo Marques e Diogo Costa/Carolina João representam Portugal na vela nos Jogos OlímpicosCarolina João e Diogo Costa vão pela segunda vez aos Jogos Olímpicos, depois de já terem estado em Tóquio2020, mas em classes diferentes. Já Eduardo Marques fará a sua estreia em Paris202.

Maria João Tomás: 'Qualquer pessoa pode contratar o Estado Islâmico para fazer ataques'Na Edição da Noite, a comentadora da SIC Maria João Tomás referiu ainda que a queda do Estado Islâmico na Síria foi orquestrado pela Rússia e que o ataque em Moscovo poderá ser uma vingança sobre Putin

Guerra Israel-Hamas: mais de 30 mortos (em 24 horas) em ataques a campos de refugiadosNa noite passada, 28 pessoas morreram em três ataques aéreos de Israel contra campos de refugiados urbanos, no exterior de um hospital no centro de Gaza. Horas depois, três palestinianos morreram num ataque nas imediações do campo de Jenin.

Síria acusa Israel de matar mais de 30 pessoas em ataques aéreosO Ministério da Defesa da Síria acusa Israel de atacar civis. Os ataques causaram ainda danos em infraestruturas.

Israel aumenta para 600 o número de soldados mortos desde ataques de 07 de outubroVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Ronaldo e mais sete falham particular de Portugal com a SuéciaPara além de Ronaldo, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix serão apenas opção para o segundo particular da janela de março, que será na Eslovénia.

