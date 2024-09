Ataques de Israel no Líbano Matam 274 Pessoas, Incluindo Crianças e Mulheres

23/09 , 09:17cita a Reuters sobre ataques nos subúrbios no sul de Beirute. Dezenas de milhares de libaneses estão atualmente a tentar fugir do sul do país.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Nasser Kanani, “condenou veementemente os vastos ataques aéreos” efetuados por Israel no sul do Líbano e “alertou para as perigosas consequências da nova aventura dos sionistas”, segundo um comunicado oficial. O exército israelita ameaçou hoje com novos ataques “de grande escala” no leste do Líbano e pediu aos residentes no Vale de Bekaa que se afastem dos locais onde o movimento xiita libanês Hezbollah tem armas armazenadas.

Um alto funcionário explicou, também, que a operação aérea tem o objetivo de limitar a capacidade de o Hezbollah lançar ataques contra Israel. As conversações informais entre os EUA e Teerão para retomar o acordo nuclear estagnaram, segundo a Reuters. Os EUA, durante a administração Trump, saíram do acordo nuclear em 2018, que restringia o programa nuclear de Teerão. O Irão tem reduzido os compromissos para com o acordo devido às sanções que têm sido impostas pelos EUA.

As Forças de Defesa de Israel estão a preparar novos ataques mais intensos a alvos do Hezbollah e pediram aos civis no Líbano que evitem as casas usadas pelo grupo.O ministério da Saúde do Líbano disse esta segunda-feira que os ataques de Israel desta manhã já mataram pelo menos 100 pessoas e mais de 300 ficaram feridas,

As forças de Israel já tinham feito um alerta semelhante, tendo em conta os ataques já executados e planeados contra alvos do Hezbollah.contra elementos do Hezbollah, que está a ser atribuído a Israel, “uma forma de terrorismo” que terá “repercussões” ainda desconhecidas.

