Ataques de huthis do Iémen obrigam a reforço de Israel no Mar Vermelho

“De acordo com a avaliação da situação e como parte dos esforços defensivos na área, navios equipados com mísseis da Marinha israelita chegaram ontem à zona do Mar Vermelho”, afirmou esta quarta-feira um porta-voz de Telavive, uma vez que as forças israelitas intercetaram “uma ameaça aérea que foi identificada na zona do Mar Vermelho”, a sul da cidade turística de Eilat, no extremo sul de Israel, próxima do Egito.

Estes acontecimentos ocorrem depois de o Governo de Israel ter ameaçado os huthis com uma retaliação pelos ataques que lançaram na sequência da guerra entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza, a 07 de outubro.

“Elogiamos fortemente a postura corajosa do Governo boliviano por cortar laços com a entidade sionista, que ocorreu em resposta à agressão fascista israelita e aos massacres cometidos a cada minuto contra o nosso povo na já bloqueada Faixa de Gaza”, disse o Hamas, citado em comunicado.

Também esta quarta-feira, o operador de telecomunicações palestiniano Paltel disse que houve um “corte total” das linhas telefónicas e de Internet na Faixa de Gaza, cercada pelo exército israelita.

