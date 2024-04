Ataques aéreos russos em Kharkiv deixam pelo menos 4 mortos e 12 feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 12 ficaram feridas na sequência de novos ataques aéreos russos em Kharkiv , a segunda maior cidade ucraniana, revelaram nas últimas horas as autoridades.O governador da região de Kharkiv , Oleh Synehubov, adiantou que entre os mortos estão três socorristas e que três dos feridos ficaram em estado grave.

também atingiram a central térmica de Zmiivska na região, acrescentou o governador, mantendo a pressão sobre um sistema de energia que tem sido repetidamente atacado por ataques aéreos russos nas últimas semanas. Fotos e vídeos postados publicados nas redes sociais mostram escadas de camiões de bombeiros operando sob holofotes e estendendo-se até apartamentos destruídos no topo dos prédios. Kharkiv was attacked by Shahed drones last night. 4 people died, including 3 rescuers. 5 people are known to be injured, including a rescuer. Residential buildings at various addresses were damaged, and fires broke ou

Ataques Aéreos Rússia Kharkiv Mortos Feridos

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



RTPNoticias / 🏆 18. in PT

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ataques russos causam quatro mortos e 11 feridos em KharkivUma série de ataques por parte das forças da Rússia causou quatro mortos e 11 feridos esta madrugada em Kharkiv (nordeste), a segunda maior cidade da Ucrânia, anunciaram as autoridades.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Ataques russos causam quatro mortos e 11 feridos em KharkivA segunda maior cidade da Ucrânia foi alvo de ataque por parte de pelo menos 15 drones durante a noite.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Ataques russos causam quatro mortos e 11 feridos em KharkivUma série de ataques por parte das forças da Rússia causou quatro mortos e 11 feridos esta madrugada em Kharkiv (nordeste), a segunda maior cidade da Ucrânia, anunciaram as autoridades.

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Ataques russos causam quatro mortos e 11 feridos em KharkivVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Dois mortos e pelo menos sete feridos em ataques contra a região russa de BelgorodVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt - 🏆 6. / 74 Consulte Mais informação »

Dois ataques de grupo separatista causam pelo menos 13 mortos no IrãoO grupo separatista sunita fez ref&233;ns em Chabahar, a cerca de 1.400 quil&243;metros a sudeste da capital Teer&227;o, que foram libertados ap&243;s horas de confrontos com as for&231;as de seguran&231;a.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »