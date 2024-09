Telegram“A aldeia de Cheremoshnoye, na região de Belgorod, foi atacada pelas Forças Armadas da Ucrânia. 10 civis ficaram feridos. Entre as vítimas estão o chefe da administração do assentamento rural de Yasnozorensky e sete combatentes de autodefesa”, escreveu Gladkov.avançou que um helicóptero das tropas russas atingiu mão de obra e veículos blindados ucranianos na região fronteiriça de Kursk.

O Presidente ucraniano lembrou que, na noite de sábado, a Rússia voltou a atacar a cidade de Kharkiv com bombas aéreas guiadas, que causaram danos a edifícios residenciais e deixaram 21 civis feridos. As tropas ucranianas bombardearam Donetsk e Gorlovka com projéteis, segundo a representação da república no Centro Conjunto de Controle e Coordenação de Questões Relacionadas a Crimes de Guerra da Ucrânia viaA aliança estratégica dedicada a interesses económicos e de segurança formada por Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália apelou, numa declaração conjunta, à paz na Ucrânia.

O Exército ucraniano reportou uma onda maciça de ataques com dois mísseis e 80 ‘drones’ russos disparados nesta manhã contra várias regiões do país, que deixaram pelo menos dois feridos e danificaram várias infraestruturas.

Ucrânia Rússia Ataque NATO Aviões Mar Báltico

