Ataque Ucraniano a Vila Russa e Escoltas de Aviões Russos pela NATO

Telegram“A aldeia de Cheremoshnoye, na região de Belgorod, foi atacada pelas Forças Armadas da Ucrânia. 10 civis ficaram feridos. Entre as vítimas estão o chefe da administração do assentamento rural de Yasnozorensky e sete combatentes de autodefesa”, escreveu Gladkov.avançou que um helicóptero das tropas russas atingiu mão de obra e veículos blindados ucranianos na região fronteiriça de Kursk.

O Presidente ucraniano lembrou que, na noite de sábado, a Rússia voltou a atacar a cidade de Kharkiv com bombas aéreas guiadas, que causaram danos a edifícios residenciais e deixaram 21 civis feridos. As tropas ucranianas bombardearam Donetsk e Gorlovka com projéteis, segundo a representação da república no Centro Conjunto de Controle e Coordenação de Questões Relacionadas a Crimes de Guerra da Ucrânia viaA aliança estratégica dedicada a interesses económicos e de segurança formada por Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália apelou, numa declaração conjunta, à paz na Ucrânia.

O Exército ucraniano reportou uma onda maciça de ataques com dois mísseis e 80 ‘drones’ russos disparados nesta manhã contra várias regiões do país, que deixaram pelo menos dois feridos e danificaram várias infraestruturas.

Ucrânia Rússia Ataque NATO Aviões Guerra

Pelo menos três civis morreram em ataque massivo russo ao território ucranianoPelo menos três pessoas morreram hoje no ataque massivo da Rússia sobre várias regiões da Ucrânia, incluindo Kiev, e que foi dirigido às infraestruturas energéticas do país, disseram as autoridades locais.

Terceiro ataque massivo russo com `drones` atinge o território ucranianoA Rússia lançou na madrugada de hoje 74 `drones kamikaze` iranianos Shahed contra o território ucraniano, dos quais 60 foram abatidos pelas defesas aéreas do país, declarou a força aérea da Ucrânia num comunicado.

Terceiro ataque massivo russo com 'drones' atinge o território ucranianoForam lançados 74 drones iranianos, dos quais 60 foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea da Ucrânia. Ainda se desconhece se o terceiro maior ataque provocou vítimas ou danos materiais

Rússia diz que ataque massivo atingiu todos os alvos em território ucranianoO Ministério da Defesa russo declarou hoje que realizou com sucesso um 'ataque massivo' contra instalações energéticas na Ucrânia com mísseis e `drones`, enquanto Kiev confirmou que 15 regiões foram afetadas pelo ataque.

Cinco mortos em ataque ucraniano na região russa de BelgorodCinco civis morreram e outros 12 ficaram feridos num ataque de Kiev na regi&227;o russa de Belgorod, na fronteira com a Ucr&226;nia.

Moscovo diz que ataque ucraniano a Belgorod matou pelo menos cinco civisAs zonas russas que fazem fronteira com a Ucrânia têm sido cada vez mais visadas por Kiev, desde o passado dia 6. Tudo começou na ofensiva sem precedentes do exército ucraniano na região de Kursk, vizinha de Belgorod.

