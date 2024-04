Ataque russo deixa 18 feridos em Dnipro, Ucrânia

Pelo menos 18 pessoas, entre as quais crianças, ficaram hoje feridas num ataque russo à cidade de Dnipro, no centro-sul da Ucrânia, anunciou o governador regional, Serguii Lyssak. De acordo com os serviços de emergência, uma empresa, um infantário e um estabelecimento de ensino superior foram destruídos no ataque.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, prometeu uma resposta a este ataque e apelou aos aliados ocidentais da Ucrânia para fornecerem mais sistemas de defesa antiaérea.

