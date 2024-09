Ataque Israelita Em Beirute Deixa 37 Mortos, Incluindo Crianças

O mais recente balanço de vítimas do ataque israelita de sexta-feira a um bairro no sul de Beirute aponta para 37 mortes, entre eles três crianças, e 68 feridos, indicou este sábado o ministro da Saúde libanês, Firass Abiad.

“O balanço eleva-se a 37 mortos, entre eles três crianças e sete mulheres”, sublinhou o ministro libanês, na sequência do ataque aéreo israelita que visou uma reunião numa cave do comando da força de elite do Hezbollah, a unidade al-Radwan, que matou 16 dos seus membros, entre eles Ibrahim Aqil, o chefe desta unidade, e outro comandante sénior.

Ibrahim Aqil é o segundo comandante militar de alto nível do Hezbollah a ser eliminado por Israel desde que o movimento abriu a frente do sul do Líbano contra o exército israelita, há quase um ano. A guerra no território palestiniano eclodiu a 7 de outubro de 2023, quando os comandos do Hamas levaram a cabo um ataque sem precedentes em solo israelita, que provocou a morte de 1.205 pessoas, na sua maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelitas, que incluem reféns mortos ou mortos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Hezbollah Israel Líbano Ataque Aéreo Vítimas

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



observadorpt / 🏆 17. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ataque israelita em Beirute causou oito mortosO comandante de uma unidade de elite do Hezbollah foi morto no 'ataque seletivo' das forças israelitas nos arredores de Beirute.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Ataque israelita em Beirute causou 8 mortosDois edif&237;cios foram atingidos pelo bombardeamento israelita nos sub&250;rbios do sul de Beirute.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

ONU insta partes a reduzirem tensões após ataque israelita em BeiruteA ONU exortou hoje as partes em conflito no Médio Oriente a reduzirem as tensões e a usarem da máxima contenção, após o ataque do Exército israelita no sul da capital libanesa, Beirute, que fez 12 mortos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Hezbollah anuncia morte de segundo comandante no ataque israelita em BeiruteOrganização xiita confirma morte de 15 comandantes e operacionais. Recuperados quatro corpos em ataque ao campo de refugiados de Nuseirat.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »

Dois altos comandantes do Hezbollah mortos em ataque israelita a BeiruteIbrahim Aqil era procurado pelos Estados Unidos e Ahmed Wahbi supervisionou as operações militares das forças especial de Al Radwan na Faixa de Gaza. Segundo o exército israelita, o ataque ao Líbano resultou ainda na morte de outros 14 comandantes do Hezbollah.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Governo israelita tenta travar greve geral que deixa maior aeroporto e hospitais a meio gásVários serviços vão estar a funcionar de forma limitada esta segunda-feira, na sequência de uma greve geral contra o governo. Partidas no aeroporto Ben-Gurion foram afetadas.

Fonte: observadorpt - 🏆 17. / 59 Consulte Mais informação »