Ataque israelita ao quartel-general do Hezbollah causa destruição em Beirute

O alvo foi o quartel-general do Hezbollah , no sul de Beirute, e o líder máximo do movimento: o xeque Hassan Nasrallah terá sobrevivido ao ataque.Ao final da tarde, os bombardeamentos israelitas tiveram como alvo o quartel-general do Hezbollah e o líder máximo do movimento, Hassan Nasrallah.

Segundo o Governo de Beirute, os últimos cinco dias de guerra provocaram já mais de setecentos mortos. Inundaram os hospitais com milhares de feridos. “Estas ações também são levadas a cabo a partir do ar, do mar, e temos de estar preparados para a nossa parte. Aproveitem o tempo para se prepararem para tudo o que possa acontecer”, diz Yoav Gallat, ministro da Defesa de Israel.

No norte de Israel, estão já destacadas duas brigadas de reservistas. Toda a região permanece em alerta máximo e à espera do agravamento do conflito. Biden pediu ao Pentágono que "que avaliasse e ajustasse, se necessário" presença militar no Médio Oriente

