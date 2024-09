Ataque israelita à sede do Hezbollah deixa vários líderes mortos

Hassan Nasrallah , líder histórico do Hezbollah , terá morrido na sequência de um ataque das forças israelitas à sede do Hezbollah , no Líbano., as Forças de Defesa Israelitas avançaram que terão morrido vários líderes neste ataque, que foi “muito preciso”. E o ataque durou cerca de cinco horas.

“Vimos o Hezbollah realizar ataques contra nós durante um ano. É seguro acreditar que eles vão continuar a fazer ou a tentar fazer ataques contra nós”, referiu o porta-voz israelita.Israel diz que matou o líder histórico do Hezbollah, mas não avança, para já, o número de civis que morreram durante os ataques à sede deste grupo armado.

“Os crimes do regime sionista contra o povo palestiniano e libanês são um sinal do fracasso da comunidade internacional em travar a maquinaria do terrorismo de Estado”, afirmou Pezeshkian num comunicado divulgado na sexta-feira e citado pela agência noticiosa estatal IRNA. Pezeshkian reafirmou o apoio da República Islâmica do Irão à aliança informal anti-israelita “Eixo da Resistência”, liderada por Teerão e que inclui não só o Hezbollah, mas também o Hamas palestiniano e os Huthis do Iémen, entre outros.

O exército israelita afirmou que estava a realizar novos ataques em Beirute, visando edifícios civis que alegadamente albergavam depósitos de armas, fábricas de munições e centros de comando do Hezbollah. Centenas de famílias amontoadas em carros fugiam do sul de Beirute, na sequência de um apelo do exército israelita para abandonarem a área.Famílias inteiras foram obrigadas a sair das suas casas a meio desta noite e dormiram nas ruas de Beirute, devido aos incessantes ataques israelitas nos subúrbios do sul, reduto do Hezbollah, que só pararam ao nascer do sol.

