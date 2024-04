Ataque israelense mata sete trabalhadores humanitários em Gaza

O ataque matou sete trabalhadores da WCK, dos quais três palestinianos e quatro estrangeiros, de nacionalidades britânica, polaca, australiana e um cidadão americano-canadiano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admitiu esta terça-feira que o exército israelita matou"sem querer" sete trabalhadores humanitários da organização.

"Infelizmente, no último dia houve um caso trágico em que as nossas forças atingiram involuntariamente pessoas inocentes na Faixa de Gaza", disse Netanyahu numa mensagem de agradecimento à equipa de saúde que o operou a uma hérnia no domingo, depois de ter tido alta. O primeiro-ministro reiterou que o incidente será objeto de uma investigação exaustiva, afirmando que tais coisas"acontecem na guerra". Antes, o exército israelita tinha anunciado que um organismo militar independente, o Mecanismo de Apuramento de Factos e Investigação, iria investigar o ataque, que levou a organização não-governamental (ONG) a suspender as suas operações na região

