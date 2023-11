Ataque israelense a hospital na Faixa de Gaza deixa 12 mortos

Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, este é"um novo crime cometido pela ocupação israelita contra hospitais na Faixa de Gaza", assegurando que o hospital"foi atacado com artilharia por tanques", causando numerosos feridos.Pelo menos 12 pessoas morreram em ataques do exército israelita ao hospital Indonésio, localizado perto de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

nas últimas semanas, argumentando que militantes do Hamas se escondiam nessas instalações, embora o mais relevante tenha sido o cerco ao hospital Al Shifa na última semana, o maior da Faixa localizado na cidade de Gaza. Israel alega que o Hamas tinha o seu principal centro de comando na cave daquele hospital e no domingo apresentou provas que supostamente apoiam essa tese, mostrando 55 metros de um túnel subterrâneo fortificado e vídeos do mesmo dia do ataque de 7 de outubro, mostrando como vários feridos sequestrados foram levados para Shif





Conflito já causou a morte a pelo menos 4.385 palestinianos na Faixa de Gaza

Conflito já matou pelo menos 4.385 palestinianos na Faixa de Gaza
O Hamas contabiliza 13.561 no territ&243;rio bloqueado por Israel.

Pelo menos 55 mortos na Faixa de Gaza após bombardeamentos israelitas
Israel atacou ainda um complexo debaixo de uma mesquita na Cisjord&226;nia e os aeroportos de Damasco e Alepo, na S&237;ria.

Pelo menos 60 mortos na Faixa de Gaza após bombardeamentos israelitas esta noite
Ataques israelitas durante a noite de domingo para segunda-feira provocaram pelo menos 60 mortos.

Pelo menos 50 mortos em novo bombardeamento israelita na Faixa de Gaza

Pelo menos 30 mortos em ataques a ambulâncias e escola na Faixa de Gaza
Exército israelita alega que terroristas do Hamas seguiam nas ambulâncias, atacadas junto ao hospital. Escola do campo de refugiados de Jabalia também foi atacada.

