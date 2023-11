Ataque e agressão junto à casa de André Villas-Boas

A madrugada foi atribulada junto à casa de André Villas-Boas (AVB), na Foz. Depois de rebentar petardos junto à casa do treinador e candidato à presidência do FC Porto, um grupo assaltou e agrediu um homem, de 64 anos, que exerce de zelador ou segurança daquele espaço habitacional. O indivíduo agredido foi transportado para o hospital. O episódio teve dois momentos, segundo as primeiras notícias publicadas pela CNN Portugal.

Tudo terá começado pouco antes da uma da manhã, com o tal rebentamento de petardos e primeiros sinais de vandalismo. A polícia interveio e resolveu a situação. Antes das cinco da manhã o caso escalou, com o funcionário do condomínio de AVB a acabar violentamente agredido. Este ataque aconteceu horas depois da entrevista à SIC de Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente do FC Porto, e alguns dias depois da quente assembleia geral que teve de ser interrompida por desacatos, coações e agressões entre sócio





